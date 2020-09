Fronteira: Caminhões com 120 bovinos são apreendidos

Divulgação/DOF Caso ocorreu na madrugada de quarta

Na madrugada desta quarta-feira (23), três caminhões boiadeiros carregados com 120 bovinos trazidos do Paraguai foram apreendidos durante fiscalização da Agência de Defesa Sanitário Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro), junto com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Os veículos foram parados no bloqueio policial na rodovia MS-164, região de Ponta Porã. De acordo com o DOF, os condutores apresentaram notas fiscais falsas de transporte e venda dos bovinos. Disseram que carregaram os bezerros no Assentamento Itamarati, porém, confirmou-se o carregamento em uma propriedade rural no Paraguai. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. Os animais serão encaminhados para abate sanitário.

Conforme a Iagro, a propriedade rural que constava na nota falsa como destino dos animais foi bloqueada do sistema de trânsito da Iagro e vai passar por fiscalização da unidade volante. Titular da Semagro, o secretário Jaime Verruck lembra que o Estado está passando por um período rígido de fiscalização para retirada da obrigatoriedade da vacina contra a febre aftosa. “Nós temos uma meta de retirar a vacina e sermos livre de febre aftosa sem vacinação e, para isso, temos de ser efetivos na fiscalização dos animais. Não podemos permitir riscos para a sanidade animal, como é o caso desses animais apreendidos hoje”, afirma o secretário Jaime Verruck.