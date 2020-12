Forças de segurança deflagra operação na Fronteira

Divulgação/PCMS Ação foi deflagrada na última sexta

Forças de segurança, com apoio da Receita Federal, desencadearam operação policial no município de Antônio João, na fronteira com o Paraguai. O objetivo a repressão aos crimes de contrabando, descaminho e abigeato na área rural do município de Antônio João, bem como a checagem de veículos e indivíduos que trafegavam pela região.

Na operação foram abordados e checados cerca de setenta pessoas e trinta veículos. De acordo com a Polícia Civil, também foram constatadas irregularidades fiscais em 11 (onze) motocicletas de origem paraguaia. Em razão da falta de documentação referente a entrada do veículo no território brasileiro, bem como da comprovação do pagamento dos impostos correspondentes, os veículos foram apresentados, e encaminhados para a Receita Federal.

Nos próximos dias, ações como essa serão intensificadas no município, sobretudo para identificação dos autores de furtos de bovinos que têm ocorrido na região, objetivando a coleta de indícios para prisão e responsabilização dos criminosos.

A ação contou com equipes da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), DOF (Departamento de Operações da Fronteira), e da Delegacia de Polícia Civil e Polícia Militar da cidade de Antônio João, totalizando um efetivo de quinze policiais. A operação contou ainda com o apoio tático e logístico da Receita Federal, através do GRVR/01 (equipe volante da Receita Federal), da cidade de Campo Grande.