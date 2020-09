Foragido da justiça é preso em Paranaíba

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS ..

Um homem de 39 anos foragida da justiça foi preso pela Polícia Militar em Paranaíba. Caso aconteceu durante rondas nos entornos da praça “Espelho D’agua”

Durante abordagem, autor negou estar com documentos pessoais, forneceu um nome, mas não sabia dizer o nome de sua mãe ou data de nascimento. Ao ser indagado sobre seus documentos pessoais, alegou que teria deixado em casa e que teria chegado na praça a pé, no entanto, os policiais localizaram em seu bolso a chave de um carro que estava estacionado no local.

Nas buscas dentro do veículo os agentes localizaram os documentos e constataram que ele havia fornecido informações falsas sobre sua identidade, pois constatava mandado de prisão em seu desfavor nos sistemas policiais. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil.