Foragido da justiça é preso em motel na Fronteira

Ponta Porã News Caso aconteceu na madrugada desta sexta

Foragido da justiça, de 38 anos, foi preso num quarto de hotel, em Ponta Porã, com duas mulheres e documentação falsa, além de estar armado. A prisão aconteceu pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Judiciária, na madrugada desta sexta-feira (1º).

Os agentes localizaram o indivíduo e ao chegar no local, o encontraram com duas mulheres. Inicialmente ele apresentou uma identidade falsa, e no quarto, uma pistola com numeração raspada, dois carregadores com 35 munições foram apreendidos. Segundo o site Ponta Porã News, além disso, os policiais também apreenderam dois celulares, R$ 1,5 mil em dinheiro e uma moto de origem estrangeira.

Com uma das mulheres, de 19 anos, foi encontrado uma pequena quantidade de maconha e papel seda. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com as mulheres, até o 1º Distrito Policial para as providências cabíveis.