Foragido da Justiça de Sergipe é preso com maconha

Divulgação/DOF Caso aconteceu no último sábado

No último sábado (26) os Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam dois homens por tráfico de drogas, sendo que um deles estava foragido do Estado de Sergipe.

Conforme o DOF, a ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial na rodovia MS-462, região de Maracaju.

Os policiais abordaram o condutor de uma Van de passageiros, com placas de Antônio João. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, duas mochilas pretas foram localizadas com 8,9 Kg de maconha, 800 gramas de haxixe e 8,5 Kg de Skank.

Dois passageiros foram identificados com os responsáveis pelas bagagens. Um deles estava com um Mandado de Prisão a cumprir expedido pelo Estado de Sergipe. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde os homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.