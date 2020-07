Fiscalização da PMA termina em apreensão de entorpecente

Divulgação/PMA Caso aconteceu na última quarta-feira

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste apreendeu um veículo de traficante e apreende 230 kg de maconha comum e 3 kg de skunk. Caso aconteceu durante fiscalização rodovia MS 435, na região da entrada da Pequena Central Hidrelétrica (PCH), na última quarta-feira (08).

Segundo a PMA um veículo Renault Clio e o condutor acelerou e furou o bloqueio. Os Policiais perseguiram o veículo e, em um determinado momento, o motorista perdeu o controle e bateu em um barranco da rodovia. Quando chegou no local sem seguida, o motorista havia fugido por uma lavoura de milho e dentro do carro foram encontrados 230 kg de maconha comum e mais 3 kg de Skunk.

O material foi apreendido e a equipe realizou diligências no local, porém, não encontrou o traficante. Foi apreendido ainda no veículo um aparelho de celular que estava ligado a uma antena externa do carro. Carro, o celular e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, que investigará a autoria do crime.