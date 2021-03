Explosão: assaltantes roubam dois caixas eletrônicos no Paraguai

Vigilio Vera/ABC Color Ação acontece na madrugada de terça-feira

Dois caixas eletrônicos de um supermercado na cidade de Fernando de La Mora, no Departamento Central, do Paraguai, foram alvos de cerca de 10 assaltantes, na madrugada desta terça-feira (16).



Os autores fugiram em uma camionete Hilux. Segundo o site ABC Color, as máquinas ficaram praticamente destruídas após a explosão e várias notas ficaram espalhadas pelo chão. A Polícia Nacional do Paraguai, ainda não tem pistas sobre os assaltantes. Imagens do sistema de segurança podem ajudar a identificar os autores.