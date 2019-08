Ex-marido é acusado incendiar residência

Divulgação/Rádio Caçula Polícia investiga o caso

Na noite de terça-feira (27) uma mulher de 40 anos foi vítima de tentativa de feminicídio por incêndio em Três Lagoas, na Rua Eurídice Chagas Cruz. O pai da mulher informou à polícia que suspeita que o autor do crime seja seu ex-genro. O caso será investigado pela Polícia Civil.



De acordo com o Subtenente Nascimento do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, no momento da ocorrência, a vítima estava em casa e ficou isolada com o incêndio que se alastrou rapidamente sobre o forro do teto. Com o auxílio dos vizinhos, a mulher foi retirada pelos fundos da residência que estava trancada. conforme o site Rádio Caçula, para o combate ao incêndio, foi necessário cortar a fechadura da entrada. Uma perícia de incêndio vai investigar as causas exatas da ocorrência.