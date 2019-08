Ex-braço direito de Pavão é executado

Divulgação/ABC Color Àngel Tranquilino Gimenez

O ex-braço direito do narcotraficante Jarvis Pavão, Àngel Tranquilino Gimenez, foi executado na última terça-feira (27) no Ciudad del Leste, no Paraguai. O advogado de Gimenez, Corvalan, havia pedido medidas de segurança para ele devido a grupos rivais de Jarvis Pavão presos na penitenciária.



Àngel havia sido transferido a uma semana para a penitenciária, antes de sua transferência, Gimenez estava no setor ‘Vip’ da penitenciária de San Pedro. Segundo o site ABC Color, a execução de Gimenez quando ele foi levado de um pavilhão a outro por detentos sendo executado. A polícia Paraguaia foi chamada em seguida aos fatos.