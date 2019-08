Estudantes de medicina são presos ao aplicar golpe do seguro

Divulgação/Porã News Após entregar o carro, autores iriam registrar um boletim de ocorrência

Os estudantes de medicina foram presos ao tentar entregar um veículo via golpe do seguro, em Pedro Juan Cabellero. Um dos brasileiros estavam a bordo de um carro GM Onix, prata, e entregaria o veículo e depois registraria um boletim de roubo ou furto.



Com a dupla a polícia apreendeu um aparelho de celular pela qual era realizada a negociação e entregaria o veículo por R$ 4 mil. Conforme o site Porã News, a ação foi abortada pelos policiais paraguaios quando a dupla de brasileiros esperavam pelos receptadores nas imediações da avenida Dr. Francia do bairro Mariscal Estigarribia.



O caso foi comunicado a promotora de justiça Liz Nadine Portillo que determinou à prisão da dupla de estudantes de medicina e a apreensão dos dois veículos e a comunicação do caso as autoridades brasileiras.