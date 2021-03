Empresário é preso por sonegar R$ 1 bilhão em imposto

Divulgação/PCMS Prisão foi efetuada em uma fazenda na região da APA Baía Negra

Setor de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Ladário em trabalho conjunto com a Polícia Civil do Estado do Paraná, realizou a prisão de um homem de 60 anos, proprietário de um grupo empresarial do ramo industrial de café em grãos do Paraná, suspeito de praticar crime de sonegação de impostos e organização criminosa.



Operação “expresso” da Polícia Civil do Paraná deflagrada nesta terça-feira (16) e investiga sonegação de R$1 bilhão em impostos, tendo sido expedidos 35 mandados de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens em 39 cidades dos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.



A prisão foi efetuada em uma fazenda na região da APA Baía Negra, após um drone da Polícia Civil mapear a área e monitorar o local. O preso será encaminhado ao Presídio de Corumbá, onde ficará à disposição da justiça.



Serviço:

Polícia Civil ressalta que já está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar via aplicativo WhatsApp qualquer prática delituosa pelo número 67 9-9668-1679. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.