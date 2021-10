Empresária é presa por tráfico de drogas após denúncia

Divulgação/PCMS Drogas e munições apreendidas no local

Empresária identificada como A.M.P.S., 41 ano, foi presa por tráfico de drogas, após usar um salão de beleza como ‘boca de fumo’. Caso aconteceu por meio de uma ação conjunta Setores de Investigação Geral (S.I.G.), da 1ª DP de Corumbá e de Ladário, com apoio da Polícia Militar (PM), no bairro Centro América, em Corumbá.

Equipes do S.I.G. receberam informações de que um salão de beleza estava sendo utilizado como “boca de fumo” e passou a monitorar o local. Após constatarem a veracidade das denúncias, com o apoio da PM, os policiais civis abordaram a proprietária do salão de beleza e passaram a vistoriar o local.

No local, foram apreendidas 61 trouxinhas de cocaína e 58 papelotes de pasta base, embalados e prontos para venda, 13 munições de arma de fogo calibre .22, dinheiro em cédulas de pequeno valor e petrechos para o preparo de droga, conforme a Polícia Civil. Além de A.M.P.S., estava no local F.K.R.C., 26 anos, que também foi apontada como traficante nas denúncias, no entanto, negou os fatos, mas foi inserida na ocorrência como suspeita, podendo vir a ser indiciada posteriormente, caso seja confirmada a sua participação no tráfico.

Devido às munições encontradas no salão, A.M.P.S., além do tráfico de drogas, vai responder por posse ilegal de munição de arma de fogo.

Serviço

Denúncias para a DP de Ladário podem ser feitas pelo número: (67) 99668-1679. A identidade e o número telefônico serão mantidos em sigilo.