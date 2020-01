Embriagado, filho espanca mãe

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Delegacia de Costa Rica

Um homem de 36 anos foi preso depois de espancar a mãe de 57 anos. O motivo n teria sido uma discussão após ingerirem bebida alcoólica. Caso aconteceu no último domingo (12), em Costa Rica.

Mãe e filho teria começado a discutir quando o acusado acabou agredindo a vítima com socos. Consta no boletim de ocorrência que a mulher desmaiou e a polícia foi acionada pela irmã do autor.

Quando a equipe policial chegou na casa encontraram encontraram a vítima desmaiada com vários hematomas no rosto. Ao ser questionado o autor confessou que agrediu a mãe para se defender de ofensa. A mulher foi levada para o hospital para atendimento médico e o autor para a delegacia. Caso foi registrado na delegacia de Costa Rica.