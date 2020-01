Em Pampa policiais apreendem mais de 100 quilos de maconha

Tamanho do texto

Durante a Operação Hórus Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam mais de 100 quilos de maconha escondidos em fundos falsos de uma Pampa, com placas de Campo Grande. Caso aconteceu nesta quarta-feira(08) no município de Maracaju.

Segundo os policiais do DOF o batedor de 42 anos, que seguia a frente na MS-462 em um GM Sonic, demonstrou nervosismo e contradições durante a abordagem dos policiais. Em seguida, poucos metros atrás, o condutor da Pampa, que ia em direção aos agentes, abandonou o veículo e fugiu em meio a uma plantação de soja.

Em buscas no veículo os policiais localizaram escondidos debaixo dos bancos em compartimentos secretos do veículo em suas laterais, conhecidos popularmente como "mocó", diversos tabletes de maconha.

O motorista do Sonic afirmou que ele, e outro homem que não soube precisar corretamente o nome, foram até Ponta Porã onde pegaram o entorpecente de um desconhecido na entrada da cidade e que levariam até Campo Grande. Pela ação, ele afirmou aos policiais que receberia a quantia de R$ 3 mil. Batedor, entorpecente e os dois veículos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Fronteira (Defron).