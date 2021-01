Em operação polícia apreende R$ 2 milhões de reais em eletrônicos

Tamanho do texto

Dviulgação/Policia Militar Mercadoria apreendida

Em Ponta Porã - MS, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um veículo utilitário carregado com eletrônicos que seriam levados para Goiás, entre eles, mais de mil celulares. A apreensão ocorreu durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

A Polícia Militar Rodoviária fazia patrulhamento ostensivo na MS 164 e visualizou um veículo Fiat/Strada, com placas de Belo Horizonte – MG, transitando em uma estrada vicinal paralela. O veículo, que era conduzido por um homem de 39 anos, estava carregado com produtos eletrônicos de origem estrangeira sem documentação que legalizasse sua importação, sendo apreendido juntamente com o veículo pela equipe da PMR.

De acordo com a Polícia Militar entre os produtos apreendidos, em maior parte era de celulares, 1031 unidades, além de tablets, notebooks, hardware para computadores, receptores de TV entre outros. A mercadoria apreendida mais o veículo foram avaliados em R$1.855.000,00.