Em lua de mel, casal é preso com pistolas na Fronteira

Divulgação/PRF Caso aconteceu durante fiscalização

Um casal em lua de mel foi preso com quatro pistolas na tarde desta quarta-feira (26), em Ponta Porã. Caso aconteceu por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-463, quando abordaram um Fiat/Weekend. De acordo com a PRF, ao serem questionados, o condutor e a passageira disseram ser casados e que estariam viajando em lua de mel.



Desconfiada do nervosismo apresentado por ambos, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo e descobriu um compartimento oculto no painel. Dentro, estavam escondidas quatro pistolas calibre 9mm, duas com as numerações de identificação raspadas, e dois carregadores avulsos.



O motorista confessou ter vindo do Espírito Santo até Ponta Porã para receber as armas. Disse também que deveria retornar ao estado de origem e que receberia R$ 5 mil pelo transporte. Os dois envolvidos, o veículo e as pistolas foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã.