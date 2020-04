Em fundo falso, polícia apreende mais de 700 kg

Divulgação/Polícia Militar Veiculo foi abandonado em uma avenida

Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo pela Avenida Internacional, em Ponta Porã, na última terça-feira (31), quando receberam uma informação anônima de que um indivíduo havia estacionado um caminhão com placas de Minas Gerais, quando um veículo de cor escura se aproximou em alta velocidade e freou bruscamente. O condutor do caminhão subiu no veículo de cor escura e saíram em alta velocidade.

Quando os agentes chegaram no local encontraram o veículo com as portas destravadas e com a chave no quebra-sol do veículo. Durante revista minuciosa, os policiais notaram que o caminhão possuía um fundo falso na carroceria e, através da utilização de uma chave de fenda, conseguiram verificar que havia grande quantidade de maconha no assoalho a qual, após pesada, totalizou 761,9 kg da droga divididos em 666 tabletes. O caminhão e o entorpecente foram entregues na 2ª Delegacia de Polícia Civil do município.