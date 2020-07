Em Dourados Gaeco mira Administração pública

Adalberto Domingues/Foto Cedida Casa da ex-secretária de saúde

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) deflagrou uma ação que visa desvios de verbas pública em Dourados.

A ação deflagrada nesta quarta-feira (15), mira a ex-secretária de Saúde Berenice de Souza Machado, na casa e no escritório do procurador Geral do Município, Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo, onde funciona também o escritório do advogado e servidor Duhan Tramazin Sgaravatti, diretor do departamento de Licitações da prefeitura e há investigadores também na prefeitura municipal, na secretaria de Saúde do município e na residência do secretário de Fazenda Carlos Dobes Vieira.

Uma equipe do Gaeco está na residência da ex-secretária demitida depois de várias denúncias de irregularidades na aplicação de recursos públicos feitos principalmente pelo Ministério Público Estadual.

E outra equipe na Prefeitura do município. Ainda não há informações se há mandados de prisão ou apenas de buscas e apreensão.