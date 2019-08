Durante fuga assaltante é arremessada pelo “parceiro”

Tamanho do texto

Google Street View/Reprodução Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Presa na noite de quinta-feira (22) Karen Julieth Arce de 22 anos, após roubar residência no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Mulher foi abandonada pelos comparsas depois do crime, de acordo com informações do boletim de ocorrência, Karen e dois comparsas arrombaram uma casa localizada na Rua Gravataí, roubaram jóias, relógios e um notebook, e fugiram em um veículo Renault Clio. Ao deixar a casa, o trio foi flagrado e perseguido por seguranças.

Durante a fuga, ocorreu um acidente, o Renault Clio entrou na contramão na Avenida Rachid Neder e acabou batendo em um Ford Fiesta. Após a colisão, um dos bandidos arremessou Karen para fora do carro e correu sentido ao córrego da Avenida Ernesto Geisel. O terceiro assaltante, que estava na direção do veículo, conseguiu fugir.

Karen recebeu voz de prisão, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. Os dois comparsas não foram localizados.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.