Durante consulta mulher tem bicicleta furtada

Divulgação/Coxim Agora Delegacia de Coxim

Durante consulta uma mulher teve sua bicicleta furtada no Hospital Regional de Coxim nesta terça-feira (14). Quem tiver informações deve entrar em contato com a Polícia Militar através do 190.

A vítima contou que deixou a bicicleta em frente ao Hospital e após ser atendida percebeu que a mesma havia sido levada, conforme o site Edição MS. Ela também contou que a bicicleta é seu único meio de transporte para trabalhar e pede encarecidamente a ajuda de todos.