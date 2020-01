Durante busca por fugitivos polícia destrói plantação de maconha

Divulgação/Porã News Ação da polícia está realizando ação conjunta para capturar foragidos

A polícia destruiu uma plantação de maconha na fronteira, durante buscas por fugitivos da Penitenciária de Pedro Juan Caballero, nesta terça-feira (21). A ocorrência foi em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Nacional do Paraguai com auxílio de um helicóptero da Polícia Nacional.

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) coordenados pelo delegado Juliano Cortez da Polícia Civil em Ponta Porã e agentes de Combate ao Crime Organizado e das Forças Especiais da Polícia Nacional localizaram e posteriormente destruíram um plantio de maconha na região próxima ao estado do Mato Grosso do Sul, conforme o site Porã News. As ações contaram com o apoio de helicóptero da Polícia Nacional do Paraguai que atua na região na caça aos fugitivos.