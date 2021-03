Durante assalto adolescente é estuprada e mantida refém por duas horas

Divulgação/PCMS DAM Paranaíba

Adolescente de 17 anos foi feita refém e estuprada por um assaltante de 18 anos. Crime aconteceu no último final de semana, na cidade de Paranaíba. Além da jovem, a mãe de 41 anos também foi refém e ameaçada de morte.



Em depoimento, as vítimas contaram que estavam dormindo quando foram surpreendidas com o rapaz dentro do quarto com uma lanterna, pedindo celular e dinheiro. O assaltante obrigou que as duas tirassem as roupas, momento em que levou a adolescente para outro quarto da residência, onde a abusou sexualmente. Segundo o site JPNews, o autor tentou abusar sexualmente da mãe da vítima também, mas não conseguiu. Acusado fugiu do local levando joias, celular e chaves do imóvel.



Mãe e filha passaram por exames de corpo de delito, sendo levadas para receber atendimento na Santa Casa. O autor foi identificado e preso.