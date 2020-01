Dupla é presa por roubo e sequestro em MS

Tamanho do texto

Divulgação/Batalhão de Choque Motoristas estavam no mesmo cativeiro em Americana (SP)

Dois homens de 40 anos, foram presos por roubo e sequestro durante ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (Defurv) e com Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (BPChoque), na última quarta-feira (22). Dois caminhões com destino a Bolívia, foram recuperados.

As ocorrências aconteceram no km 602 da BR 262, município Miranda. Os policiais abordaram dois caminhões, um Volvo FH 540, placas de Santa Carmem (MT), tracionando um SR Guerra, também de Santa Carmem, e um Iveco Stralis, placas de Monte Aprazível (SP), tracionando um SR Guerra, também de Monte Aprazível (SP).

Quandos os policiais questionaram os motoristas o primeiro caminhão disse que havia carregado o caminhão com madeiras em Americana (SP) e já descarregado em uma madeireira em Campo Grande e que seguiria para Lucas do Rio Verde (MT) afim de carregar calcário. Já o segundo disse ter carregado o caminhão em São Paulo com tintas e descarregado também em Campo Grande e que seguia para Corumbá para carregar o caminhão de calcário. Porém, nenhum dos dois homens souberam dizer onde carregariam o produto e nem o destino que descarregariam a carga depois, conforme a PRF.

Novamente questionados, ambos confessaram que haviam sido contratados através da internet por desconhecidos para levar os veículos para Corumbá. A equipe então entrou em contato com o proprietário do caminhão Volvo, que disse desconhecer o homem que estava dirigindo o caminhão e que o motorista era outro. Já o proprietário do caminhão Iveco, que também seria o motorista, não estava sendo localizado.

Os motoristas acabaram confessando que os reais motoristas dos veículos estavam em cárcere privado em Americana (SP), no mesmo cativeiro, sendo libertados no final da tarde. Eles foram presos pelos crimes de roubo de veículo, sequestro e cárcere privado, sendo encaminhados, juntamente com o veículo, para a Polícia Civil de Miranda.