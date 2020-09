Duas mulheres são presas por tráfico em MS

Divulgação/PCMS Autoras tentaram fugir de uma abordagem e acabaram colidindo com a árvore

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Nova Andradina. Elas transportavam 2,755 kg de crack e 2,090 kg de cocaína.

Caso aconteceu quando o Setor de Investigações Gerais (SIG) realizou a abordagem e as suspeitas empreenderam fuga com um veículo Golf, até o momento em que perderam a sua direção e colidiram com uma árvore.

Conforme a Polícia Civil, a condutora do veículo sofreu lesão no joelho em razão do acidente e o sangramento foi impedido pela própria equipe policial, com a utilização de torniquete, até chegada de atendimento especializado. Ambas as ocupantes do veículo foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.