Duas carretas carregadas com cigarros é apreendida

Divulgação/PM Caso aconteceu nesta quarta

Polícia Militar Rodoviária e a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar de Dourados apreendeu nesta quarta-feira (09), na MS-270, em Dourados, 92 mil pacotes de cigarros sendo transportados duas carretas. Os dois motoristas, de 44 e 51 anos, foram preso em flagrante pelo crime de contrabando.

Flagrante ocorreu durante ações da 9ª CIPM e da Policia Militar Rodoviária na região do Distrito de Itahum e Laguna Caarapã que visam reforçar a segurança nessas regiões. Conforme a Polícia Militar, as equipes da Polícia Militar abordaram as duas carretas na região de Itahum, e ao vistoriar as cargas, descobriram cerca de 92 mil pacotes de cigarros de origem paraguaia. Uma das carretas apreendidas possui placas do Estado da Bahia.

Questionados, os autores confessaram que buscaram os cigarros no Paraguai e levariam a carga para o estado do Mato Grosso, não dando mais detalhes do crime. Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão, sendo encaminhados juntamente com os veículos e a mercadoria ilegal para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.