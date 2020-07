Douradense é preso em São Paulo com oito toneladas de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PMSP Droga estava escondida em carga de milho que iria para São Paulo

A Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo fez neste sábado a maior apreensão de maconha do ano. Militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), abordaram na Rodovia Presidente Castello Branco, em Itatinga, uma carreta com placas de Dourados que era conduzida por um homem de 32 anos que não teve o nome divulgado. Durante a vistoria na carga de grãos, os militares encontraram centenas de fardos de maconha.

O motorista disse que carregou milho em uma cerealista de Dourados e depois foi para Ponta Porã onde traficantes retiraram parte do milho e no local colocaram a droga, que pesou pouco mais de oito toneladas. Ele teria esperado algum tempo e recebido a carreta já preparada para seguir viagem para São Paulo. O condutor disse ainda que desconhecia as pessoas que o contrataram e que estava sendo orientado por telefone celular por batedores e que possivelmente o destino final seria a capital paulista.

De acordo com o delegado da Polícia Civil de Botucatu, José Sérgio Palmieri Júnior, que fez o flagrante, a droga estava sendo transportada em uma carreta Mercedes Benz com placas GLA-3C37 de Dourados e o semirreboque placa JZK-0G04, também de Dourados. Ele apreendeu com o motorista um telefone celular e certa quantia em dinheiro.

A ação teve o reconhecimento do governador de São Paulo, João Dória (PSDB). Pelo twitter, ele parabenizou os policiais. “A Polícia Rodoviária de São Paulo fez a maior apreensão de maconha do ano em Itatinga. Parabéns aos policiais pelo ótimo trabalho no combate ao crime organizado”, postou.