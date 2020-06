Dono de supermercado ataca cliente em Ponta Porã

Após ser assediada pelo dono de um supermercado de 52 anos, uma mulher de 24 anos procurou Polícia Civil no último domingo (14), em Ponta Porã.

Conforme seu depoimento ela teria ido até o estabelecimento comercial para fazer uma recarga de celular quando o dono do local passou a desligar as câmeras de segurança, e em seguida passou a assediá-la passando as mãos em seu corpo e dizendo que queria ficar com ela.

Após pedir para o autor parar ela foi embora e contou o ocorrido para o marido. O casal registrou o boletim de ocorrência e o acusado, questionado pelos policiais negou o fato.