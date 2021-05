Dono de oficina é multado por queima de resíduos sólidos

Divulgação/PMA Caso aconteceu na última sexta-feira

Polícia Militar Ambiental de Costa Rica autuou um empresário de 39 anos por queima ao ar livre de resíduos sólidos provenientes do descarte irregular de uma oficina mecânica de caminhões.



De acordo com a PMA, moradores próximos ao estabelecimento comercial acionaram a PMA relatando que no local havia muita fumaça, com fortes odores de óleo, proveniente de um incêndio em resíduos, perturbando a todos os moradores vizinhos.



No local foi constatado que a fumaça era decorrente da queima de borrachas, embalagens plásticas, filtro de óleos e outros descartes da empresa. Os materiais eram acondicionados em vários tambores para assim serem queimados. Apesar dos esforços e das orientações, inclusive pela mídia, em relação à proibição dos incêndios, algumas pessoas insistem com esse costume.



Neste caso de resíduos de oficina, a fumaça produzida por essa queima irregular pode conter diversos elementos tóxicos ao corpo humano, potencializando os danos causados à saúde, principalmente devido a humidade do ar baixa neste período mais seco.



Autor foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.6 mil e também notificado a regularizar o sistema de controle de efluentes, bem como quanto ao descarte legal dos resíduos produzidos.