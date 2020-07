Dono de caminhonete é preso na Baía Negra

Divulgação/PMA Caso aconteceu nesta sexta-feira

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá multou o dono de camionete de 46 anos, que postou vídeo em redes sociais realizando manobras em alta velocidade dentro da área de proteção Baía Negra. O arquivo circulava desde do dia 25 de junho, com pessoas em um veículo do tipo camionete utilizando a Unidade de Conservação (UC), denominada Área de Proteção Ambiental Baía Negra, localizada no município de Ladário. No vídeo as pessoas brincavam em uma camionete e o motorista fazia manobras radicais no local.

Segundo a PMA esteve no local no dia da denúncia e solicitou um relatório ao Gestor da APA e iniciou trabalhos para identificar o autor. Nesta sexta-feira (10), depois de receber relatório sobre os possíveis danos, a PMA localizou o infrator e o autuou administrativamente e aplicou multa de R$ 500, pelo uso indevido da área protegida. Autor assumiu a autoriza e afirmou não ter conhecimento da proibição daquele tipo de uso no local.