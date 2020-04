Dona de bar não respeita toque de recolher e detida

Tamanho do texto

Arquivo/NovaNews Mulher não compareceu na delegacia por conta de um problema no pé

Ao servir clientes, a dono de um bar de 42 anos, foi detida por não respeitar as restrições no município. Caso aconteceu na última quinta-feira (2), em Nova Andradina.

Conforme o boletim de ocorrência em rondas os policiais viram a aglomeração de clientes no estabelecimento. Ao ser questionada a mulher disse que sabia das restrições, mas que não se importava e que arcaria com as consequências.

Em vistoria também foi descoberto que o local não tinha alvará. O caso foi registrado, na delegacia porém a autora não foi levada para a unidade por conta de um problema no pé.