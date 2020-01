Dois carros carregados com cigarros são apreendidos

Tamanho do texto

Divulgação/BPMR Contrabando seria para abastecer Campo Grande

Dois veículos carregados com cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária, nesta quinta-feira (9), em Ponta Porã. Ação aconteceu durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

Conforme a Polícia Militar, a ação ocorreu na MS 164, enquanto Policiais Militares Rodoviários faziam abordagens no trecho entre Ponta Porã X Maracajú. Momento em que dois veículos VW/Gol com placas de Campo Grande - MS, um branco e um vermelho, ao avistarem a equipe da PMR, frearam bruscamente e fizeram retorno no intuito de fugir da fiscalização. De imediato a equipe iniciou o acompanhamento tático, logrando êxito em abordar os dois veículos.

No primeiro veículo estava um casal de 45 anos e o segundo com o filho e a nora de 23 e 21 anos. Ao todo foram apreendidos 900 pacotes de cigarros de origem estrangeira sem comprovação de legalidade. Questionados, os autores informaram que buscaram o produto ilícito para comercializar em Campo Grande. Autores e os veículos com os cigarros, foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Porã.