DOF intercepta mais de R$ 250 mil em produtos contrabandeados

Divulgação/DOF Caso aconteceu na quarta-feira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Volkswagen Parati de cor prata carregado com produtos de origem estrangeira, avaliados em R$ 256.750 mil.

Caso aconteceu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, próximo à cidade de Ponta Porã. Segundo o DOF, os militares deram ordem de parada ao condutor, 36 anos e passageiro 46 anos, que seguiam no veículo, com placas de São Bernardo do Campo (SP), no sentido Ponta Porã/Maracaju, carregado com cinco frascos de perfumes; 135 aparelhos de telefone celular; 125 pacotes de cigarros; e, um fardo com produtos eletrônicos diversos e relógios.

Questionados os autores disseram aos policiais que adquiriram os produtos no Paraguai e pretendiam revendê-los em Campo Grande. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.