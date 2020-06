DOF apreende mercadoria com destino a São Paulo

Divulgação/DOF Caso aconteceu próximo a Dourados

Uma carga de 384 pacotes de cigarros e 127 cartelas de isqueiros; produtos de origem estrangeira sem a documentação de regularidade fiscal, foi apreendido pelos Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de quarta-feira (24). A carga tinha como destino o Estado de São Paulo.

Durante patrulhamento ostensivo na área rural, próximo à cidade de Dourados, os policiais abordaram o condutor do GM Classic, de 24 anos, que seguia no sentido Laguna Carapã/Dourados. Questionado ele relatou que foi contratado para pegar a mercadoria contrabandeada no Paraguai e levar até a cidade de Jales (SP).

O condutor do veículo foi liberado após a conferência do material apreendido e a confecção do Boletim de Ocorrência. O ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo e a mercadoria apreendida, na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior entrega na Receita Federal de Ponta Porã.