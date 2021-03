DOF apreende mais de R$ 73 mil em contrabando na cidade de Dourados

Divulgação/DOF Mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal de Ponta Porã

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam dois veículos carregados com 130 pneus; 120 pacotes de cigarros; 39 caixas de papel de seda; e, 11 litros de uísque, todos os produtos adquiridos no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal, nesta segunda-feira (22).



O material apreendido foi avaliado em R$ 73,4 mil. Segundo o DOF, a ação aconteceu um bloqueio policial para fiscalização na região de Dourados.



Os militares abordaram, inicialmente, o condutor de 44 anos do veículo VW Saveiro vermelho, que estava carregado com 60 pneus; 70 pacotes de cigarros; as caixas de papel de seda; e, os litros de uísque. Logo em seguida, os policiais abordaram o motorista de 49 anos, do veículo Chevrolet Meriva, que estava carregado com 70 pneus e 50 pacotes de cigarros.



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, para posterior agendamento e entrega na Receita Federal de Ponta Porã.