DOF apreende maconha com destino ao Espírito Santo

Divulgação/DOF Caso aconteceu em Amambai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (19), um veículo Ford Fiesta prata carregado com 26 quilos de maconha escondidos em compartimentos ocultos no veículo.



Caso aconteceu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-156, região de Amambai. Segundo o DOF, os militares deram ordem de parada ao condutor, um homem de 24 anos de idade, que seguia de Coronel Sapucaia para o Estado do Espírito Santo, após ser contratado para entregar o entorpecente à cidade de Vitória. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.