DOF apreende drogas em Nova Andradina e Iguatemi

Divulgação/DOF Caso aconteceu na noite de domingo

No último domingo (13), os Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Renault Logan preto carregado com 253,80 quilos de maconha, durante abordagem na região de Nova Andradina.

Os militares abordaram um caminhão guincho que seguia com o Renault Logan rebocado. Durante a vistoria, os policiais localizaram os 324 volumes prensados da droga no porta-malas do veículo. O passageiro, um homem de 37 anos de idade, disse que foi contratado para pegar o veículo em Coronel Sapucaia e entregá-lo em Nova Andradina.

Na rodovia MS-295, outra equipe do DOF abordou um ônibus de passageiros que seguia de Ponta Porã para Mundo Novo. Segundo o DOF, uma das passageiras apresentou documento de identificação falsificado. A mulher, de 18 anos de idade, levava presos ao corpo 4 volumes de haxixe, com peso de 3,750 quilos. Disse que foi contratada para pegar a droga em Coronel Sapucaia e entregar na cidade de Maringá (PR). As ocorrências foram registradas e entregues nas Delegacias da Polícia Civil de Nova Andradina e de Iguatemi.