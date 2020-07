DOF apreende contrabando em Dourados

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caso aconteceu durante a operação Hórus

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Fiat Uno carregado com produtos de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal, no último domingo (05). Ação aconteceu durante um patrulhamento ostensivo na Rodovia MS-162, região de Dourados.

No veículo estavam 610 pacotes de essência para narguilé; quatro caixas de som; um volume de baterias para telefone celular; 212 pacotes de cigarros; um volume prensado de roupas; e, 29 aparelhos para televisor. A mercadoria seguia para Nova Alvorada do Sul (MS), conforme a nota do DOF.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior entrega na Receita Federal em Ponta Porã.