DOF apreende carro carregado com 140 quilos de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Droga seria entregue em Três Lagoas

Na última terça-feira (29) os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo VW Saveiro de cor branca carregado com 132,1 Kg de maconha e 13,7 Kg de skank. Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo em estradas vicinais no município de Naviraí.

Segundo o DOF, os policiais perceberam o momento em que o veículo, que vinha no sentido contrário, parou bruscamente. O condutor e o passageiro tentar fugir para um matagal às margens da estrada, mas foram detidos.

O condutor, um homem de 26 anos, disse que comprou o entorpecente na cidade paraguaia de Capitán Bado e pretendia revendê-lo na cidade de Três Lagoas (MS). O passageiro foi contratado, pelo condutor, para ajudar no transporte da droga.

Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.