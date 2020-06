DOF apreende carregamento de quase nove toneladas de maconha

Divulgação/DOF Veiculo tinha sido roubado em Goiania

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram um Caminhão Ford 1319 baú carregado com 8.733 toneladas de maconha, mais 70 quilos de Skank. Caso aconteceu na última quarta-feira (10) durante um bloqueio policial próximo à cidade de Dourados.

Segundo o DOF, os agentes deram ordem de parada ao condutor do caminhão, que desobedeceu e fugiu seguindo pela Rodovia BR-163. Durante o acompanhamento tático, o caminhão foi localizado abandonado às margens da Rodovia. O condutor fugiu para um matagal e não foi localizado.

Ao checar os dados do veículo junto ao Sistema de Cadastro Criminal, os policiais descobriram um registro de Roubo ocorrido no dia 18 de abril de 2019, em Goiânia (GO), sendo as placas verdadeiras do município de Rio Verde. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.