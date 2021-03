Dodge Journey carregado com pasta base de cocaína é interceptado

Divulgação/DOF Caso aconteceu na última terça

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um Dodge Journey de cor cinza carregado com 50,1 quilos de pasta base de cocaína escondidos nas portas e porta-malas do veículo, na noite de terça-feira (23).



Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo no perímetro urbano da cidade de Nova Andradina. Os policiais visualizaram o momento em que um homem tentou fugir, ao perceber a aproximação policial. Ao ser detido, contou que residia em Pirapozinho (SP) e que foi até Dourados comprar o veículo.



Por estar muito agitado, os policiais realizaram uma vistoria no veículo, onde localizaram em compartimentos ocultos os volumes prensados do entorpecente. Segundo o DOF, o homem, de 35 anos, contou que foi contratado para pegar o veículo, já carregado, em Dourados para entregá-lo na cidade de São Paulo. A droga foi avaliada em R$ 558 mil. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Nova Andradina, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.