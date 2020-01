Discussão entre casal termina em agressão

Tamanho do texto

Reprodução Caso foi registrado na delegacia de Corumbá

Briga entre dois amigos, aconteceu após um deles bater na namorada. Caso aconteceu nesta sexta-feira (3), no município de Ladário.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e ao chegar no local um dos envolvidos de 34 anos, estava caído no chão com lesões pelo corpo. Questionado, ele alegou primeiramente que foi vítima de uma tentativas de assalto.

Nas proximidades, a equipe encontrou o amigo dele, de 35 anos. Questionado ele confessou que o grupo estava reunido bebendo, quando passou a agredir o amigo de 34 que estava batendo na namorada. Então ele interviu e agrediu seu amigo.

Boletim de ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.