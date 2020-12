Devido a incêndio usina é multada em mais de R$ 600 mil

Divulgação/PMA O fogo teria ocorrido em uma área plantada de cana-de-açúcar na propriedade da empresa

Na sexta-feira (11), policiais militares ambientais de Dourados autuaram uma empresa sucroenergética de Jateí, por incêndio na área de propriedade rural. A autuação ocorreu depois de denúncia de que o fogo teria ocorrido em uma área plantada de cana-de-açúcar na propriedade da empresa, atingindo vegetação nativa do bioma protegido de Mata Atlântica na fazenda no dia 17 de novembro.

A PMA foi ao local e realizou levantamentos na área incendiada com uso de GPS e verificou que o fogo atingiu 485 hectares de palha da cana e 35 hectares de floresta do Bioma Mata Atlântica (bioma protegido) em regeneração da propriedade.

A empresa foi autuada por fazer uso de fogo em 485 hectares de área agropastoril sem autorização do órgão competente, e foi arbitrada multa de R$ 485.000,00, que equivale a R$ 1.000,00 por hectare; e autuada também por danificar 35 hectares de vegetação nativa em regeneração do Bioma Mata Atlântica, sem autorização do órgão competente, arbitrado o valor da multa em R$ 175.000,00 que equivale a R$ 5.000,00 por hectare, totalizando R$ 660.000,00. De acordo com o Dourados News, os responsáveis poderão responder por crime de incêndio, com pena prevista de dois a quatro anos de reclusão. O órgão ambiental estadual suspendeu a autorização de queimada por 180 dias, desde o dia 24 de julho, pela Portaria Imasul nº 797, de 24 de julho de 2020.