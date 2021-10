Desentendimento em comício deixa um morto na Fronteira

Ponta Porã News Crime aconteceu na quinta-feira durante comício

Wislher Freitas Tavares de 26 anos foi morto com tiros de pistola na noite desta quinta-feira (30) durante um comício para as eleições suplementares que vai acontecer neste domingo (3) na cidade de Paranhos.

O crime aconteceu no cruzamento das avenidas Marechal Dutra com esquina com Ayrton Senna em frente à praça central da cidade. Conforme o site Ponta Porã News, a vítima teria se desentendido com um homem identificado apenas como Deda de 29 anos e no meio da discussão, Deda sacou uma pistola 9 milímetros e efetuou pelo menos seis tiros contra a vítima que morreu no local. Depois do crime, Deda fugiu do local levando a arma do crime. O autor foi preso em flagrante nesta sexta-feira (1º), no Paraguai de deverá passar por audiência de custódia.