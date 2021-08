Denar prende autor de furto qualificado na Capital

Tamanho do texto

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prenderam um homem de 22 anos que tinha expedido contra si mandado de prisão preventiva por furto qualificado.

De acordo com a Polícia Civil, o autor teve o mandado de prisão cumprido e será encaminhado à custódia da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

Serviço

Para denúncias, liguem (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000