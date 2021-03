Denar desarticula organização criminosa e prende dois suspeitos

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Campo Grande

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), em trabalho de investigação iniciado por denúncia anônima aliado ao trabalho de inteligência, realizou a prisão de dois jovens, com idades de 26 e 33 anos, que promoviam o tráfico na Capital e o tráfico interestadual de drogas, tanto pasta base de cocaína, quanto maconha.



As prisões ocorreram durante trabalho de investigação que resultou na apreensão de 4 tabletes de pasta-base, vários pedaços de maconha, dinheiro, e o veículo utilizado como instrumento do delito, segundo a Polícia Civil. Os envolvidos foram autuados em flagrante por Tráfico de Drogas e serão apresentados em audiência de custódia nesta segunda-feira.