Delegacias de Mato Grosso do Sul deflagram operação contra o crime organizado

Divulgação/PCMS Ação aconteceu no último final de semana

Policias civis das Delegacias de Tacuru, Paranhos, Sete Quedas, e Iguatemi, e polícia militar, desencadearam a Operação Expurgo, que visou o combate ao tráfico de drogas, posse ilegal de armas e jogo do bicho.



De acordo com a Polícia Civil, ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, uma pessoa presa, um autuado, uma arma de fogo apreendida, duas porções de cocaína apreendidas e uma máquina de jogo do bicho, além de cheques apreendidos.