Delegacia de Nova Andradina incinera uma tonelada de droga

Divulgação/PCMS Entorpecentes foram incinerados nesta quarta

A Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina realizou na manhã desta quarta-feira (16), a incineração de uma tonelada, 452 quilos e 208 gramas de drogas apreendidas, sendo: 1.447,704 quilos de maconha, 4,5kg de haxixe, 2 gramas de cocaína e 2 gramas de crack.

incineração foi autorizada pelo Juízo Criminal desta Comarca e estiveram presentes o delegado titular do 1ª DP de Nova Andradina Luiz Quirino Antunes Gago, fiscal da vigilância sanitária, Vitor Antônio Correia Tomazinho Pereira Silva e Simone Reis Pereira Muglia, o Perito Ildefonso Pinheiro Filho, além dos Policiais Civis lotados na 1ª DP de Nova Andradina.

De acordo com a Polícia Civil, o ato aconteceu no Frigorífico Naturafrig e visou à destruição de drogas apreendidas por forças policiais (Polícia Civil, Polícia Militar, PRE, PRF) que operaram na circunscrição territorial de Nova Andradina, dentre elas, a Polícia Civil destaca a Polícia Militar Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal, que são responsáveis pelas maiores apreensões, visto que suas atuações acabam por enfrentar diretamente o transporte de droga nas rodovias usadas como rota de traficantes que abastecem outras regiões do país.