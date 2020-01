Defron e DOF apreendem 438 quilos de entorpecente

Divulgação/Polícia Civil Apreensão aconteceu na última terça-feira

Policiais da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron) e do

Departamento de operação de Fronteira (DOF), apreenderam 437 quilos de maconha, um quilo de haxixe e três veículos, em uma residência no bairro Jd. Piratininga, em Dourados, nesta terça-feira (21).

Os policiais receberam a informação de que na residência estaria uma caminhoneta GM -S10, com placas de Recife-PE e que estaria na cidade com a finalidade de transportar grande quantidade de droga para fora do estado. No local foi abordado o dono da residência e localizados no interior e compartimento de carga da caminhonete, vários fardos de maconha.

No local ainda foram apreendidos uma motocicleta Honda CG Titan, com placas de Andradina-SP e um veículo GM Astra, com placas de Cuiabá-MT, além de dois aparelhos de TV novos. Conforme as informações da Polícia Civil, os policiais o suspeito de tráfico, disse apenas que deixou que fosse guardada a caminhonete em sua residência, por uma pessoa que não soube dizer quem é, porque estava com problemas mecânicos, o mesmo foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e ficará à disposição da justiça estadual em uma das celas da Delegacia de Dourados.

A polícia estima que a droga pudesse render mais de R$ 154 mil ao preço de R$ 350 o quilo da maconha e R$ 1,5 mil quilo do haxixe, na cidade de Dourados, sendo que fora do Estado, dependendo da região, o valor do quilo aumente em 10 vezes em relação ao valor local.