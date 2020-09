Defron apreende três toneladas de droga

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na madrugada de terça

Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira (Defron) prendeu dois homens e apreenderam dois caminhões, na rodovia MS 164, região do trevo do copo sujo, no município de Ponta Porã, na última terça-feira (22). Os acusados transportavam 2.979 kg de maconha escondidos em fundos falsos.

Conforme a Polícia Civil, os policiais realizavam bloqueio policial, quando foi dada ordem de parada para o condutor do caminhão Ford F4000, de cor azul, placa de Ponta Porã-MS e carregado com feno, que era conduzida por um homem, de 39 anos. O suspeito forneceu informações desencontradas e, a partir disso, foi realizada vistoria na carga do caminhão. Foram encontrados diversos tabletes de maconha escondidas no assoalho da carroceria, que após serem pesados totalizaram 1.194kg e ainda outros 06 kg de skunk.

Logo depois, outro caminhão, um Mercedes Bens, com placa de Jardim Alegre-PR, também carregado de feno. Foi abordado após tentar fuga e ser perseguido pelos policiais até que o condutor, um homem de 22 anos, parasse o caminhão. Em um fundo falso na caçamba foi encontrada 1.779 kg de maconha divididas em tabletes.

Aos policiais os homens disseram que receberia R$2 mil cada pelo transporte da droga, que foram pegas já ocultadas nos caminhões na cidade de Ponta Porã/MS e teriam como destino Campo Grande/MS e Belo Horizonte/MG.