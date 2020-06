De tornozeleira, traficante é preso pela Denar

Tamanho do texto

Deurico/ Arquivo Capital News Autor já estava foi autuado pelo mesmo crime

Equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), conseguiram prender um homem de 29 anos vendendo drogas no Bairro São Francisco, em Campo Grande, na tarde de segunda-feira (15).

Conforme a polícia civil, em trabalho de investigação que teve início através de denúncia anônima enviada no e-mail da delegacia. Com o autor foram apreendidas 3 porções de pasta-base de cocaína que seriam suficientes para fracionar em 60 paradinhas da droga. Na ação também foi apreendido dinheiro fruto do comércio ilícito de entorpecentes.

Suspeito confessou o crime, alegando que vendia drogas apenas na rua e não em casa e foi detido logo após realizar uma venda de entorpecente. Traficante já possui passagem por tráfico de drogas (2019) e outros crimes menores e ostentava tornozeleira eletrônica.